Рикко Гросс: «Логинов готовится к Олимпиаде. Может, найдем путь, который позволит ему выступать»

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс рассказал о том, сможет ли Александр Логинов выступить на Олимпиаде в Пхенчхане, несмотря на дисквалификацию за допинг.

«Это очень сложное решение, когда мы говорим о спортсмене, сдавшим положительный допинг-тест. Он пропустил два года из-за дисквалификации. Это очень долго.

Затем он вернулся к соревнованиям: начал с Кубка России, потом выступал на Кубке IBU и, наконец, стал бронзовым медалистом в смешанной эстафете на чемпионате мира.

Он делал шаг за шагом. Вот почему это сложное решение. Прошло всего два дня после решения МОК. Два! Нам нужно подождать вердикта IBU. От них может поступить дополнительная информация и разъяснения, в том числе и по Логинову. Я не знаю. Мы должны ждать.

– Сам Александр понимает, что Международный олимпийский комитет, скорее всего, не разрешит ему выступить в Корее?

– Мы обсуждали эту тему с ним. Я сказал, что, может быть, у него будет другой шанс – через Суд по правам человека, Спортивный арбитражный суд или что-то еще, что можно найти путь, который позволит ему выйти на старт.

– Как его мотивировать на гонки?

– Он мотивирован. Он готовится к Олимпиаде», – сказал Гросс.