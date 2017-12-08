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    Ольга Подчуфарова: «Пришла на стойку и уже еле винтовку в руках держала»

    Теги Кубок мира сборная России жен Ольга Подчуфарова

    Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

    «Пришла на стойку – было такое состояние, винтовку еле в руках держала. Финишный круг вообще не помню – все было темно.

    На первом круге чувствовала себя буранчиком на трассе. Пошел снег после пристрелки, ехала по целине. Получается, первые номера топтали трассу остальным. Понимала, что нет права на ошибку. Учитывая состояние, сделала все, что могла. В октябре никогда не делала такой объем – расчет был на то, что меня должно постепенно вытягивать на середину сезона. Делаем все возможное.

    С надкостницами, к счастью, все было хорошо. Много думала о причинах. Леденистая трасса Эстерсунда меня из года в год выбивает. Плюс сделали блок работы на другие мышцы, устранили проблему», – рассказала Подчуфарова в эфире «Матч ТВ».

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