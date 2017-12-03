Сергей Коновалов: «Традиционно начинаем с того, что стартов у нас меньше и результат чуть хуже»

Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов прокомментировал итоги гонки преследования на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Что понравилось? Катя Юрлова неплохо переложилась на 11 место. В этой ситуации проявила характер. Досадные два промаха не позволили подняться еще выше. Но в целом эта гонка в актив.

Что касается Вики Сливко, то ожидали стрельбы стоя лучше. Но она опять увлеклась скоростью и не отработала на рубеже.

Хочется отметить динамику Мироновой. Она дебютирует, есть резерв в стрельбе. Три промаха – для нее хороший результат. У Светы обучение стрельбе проходит медленнее, чем у Херманн.

Рано говорить о составе на эстафету в Хохфильцене. Понимание есть, но впереди несколько дней, чтобы принять правильное решение.

Хотели начать сезон не так. В чем был наш пробел – лидеры имеют на несколько стартов больше, поэтому выступают хорошо. Мы традиционно начинаем с того, что стартов у нас меньше и результат чуть хуже. Так была построена подготовка, мы не смогли посоревноваться с другими спортсменами до сезона.

Думаю, да, на перспективу – надо планировать места сборов с учетом соревнований с иностранцами.

Ротация будет: точно приедет в Хохфильцен Старых. С остальными пока есть вопросы. Подчуфарова готова выступать на ближайших этапах, она провела хорошую работу, восстановилась», – сказал Коновалов в эфире телеканала «Матч ТВ».