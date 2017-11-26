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    Кубок IBU. Смешанная эстафета. Сборная России одержала победу

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    Сегодня на первом этапе Кубка IBU в норвежском Шушене сборная России выиграла смешанную эстафету. В составе команды бежали Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Александр Поварницын и Алексей Слепов.

    Кубок IBU

    1-й этап

    Шушен, Норвегия

    Смешанная эстафета

    1. Россия (Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Александр Поварницын, Алексей Слепов) – 1:17.14,7 (0+10)
    2. Франция (Колин Варсин, Хло Шевалье, Клемен Дюмон, Фабьен Клод) – 45,0 (0+7)
    3. Германия (Надин Хорхлер, Мари Хайнрих, Михаэль Вилляйтнер, Давид Цобель) – 1.12,1 (0+7)
    4. Норвегия (Текла Брюн-Ли, Тури Туресен, Фредрик Рорвик, Фредрик Йесбакк) – 2.48,8 (1+9)
    5. Польша (Кинга Миторай, Камила Жук, Матеуш Яник,  Томаш Якиела) – 3.04,3 (2+11)
    6. Италия (Джиневра Роккиа, Николь Гонтье, Савьеро Зини, Тьерри Ченаль) – 3.12,7 (1+10)...
    8. Беларусь (Анастасия Ануфриева, Анна Сола, Дмитрий Абашев, Александр Дорожко) – 3.43,1 (1+14)...
    11. Украина (Юлия Журавок, Яна Бондарь, Антон Дудченко, Андрей Доценко) – 4.51,9 (6+12)

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