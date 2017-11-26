Кубок IBU. Смешанная эстафета. Сборная России одержала победу
Сегодня на первом этапе Кубка IBU в норвежском Шушене сборная России выиграла смешанную эстафету. В составе команды бежали Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Александр Поварницын и Алексей Слепов.
Кубок IBU
1-й этап
Шушен, Норвегия
Смешанная эстафета
1. Россия (Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Александр Поварницын, Алексей Слепов) – 1:17.14,7 (0+10)
2. Франция (Колин Варсин, Хло Шевалье, Клемен Дюмон, Фабьен Клод) – 45,0 (0+7)
3. Германия (Надин Хорхлер, Мари Хайнрих, Михаэль Вилляйтнер, Давид Цобель) – 1.12,1 (0+7)
4. Норвегия (Текла Брюн-Ли, Тури Туресен, Фредрик Рорвик, Фредрик Йесбакк) – 2.48,8 (1+9)
5. Польша (Кинга Миторай, Камила Жук, Матеуш Яник, Томаш Якиела) – 3.04,3 (2+11)
6. Италия (Джиневра Роккиа, Николь Гонтье, Савьеро Зини, Тьерри Ченаль) – 3.12,7 (1+10)...
8. Беларусь (Анастасия Ануфриева, Анна Сола, Дмитрий Абашев, Александр Дорожко) – 3.43,1 (1+14)...
11. Украина (Юлия Журавок, Яна Бондарь, Антон Дудченко, Андрей Доценко) – 4.51,9 (6+12)
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