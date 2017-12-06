Василий Уткин: «Мутко сидел до последнего, как сыч. Пусть теперь останется. Так как-то стыднее»

Известный комментатор Василий Уткин поделился мнением насчет вице-премьера России Виталия Мутко.

«Компетентность, ум, интерес к делу, которым он занимается, Виталий Мутко ведь совершенно этого не лишен. Он прошел совсем не ровной дорогой. В нем немало качеств, которые отнюдь не плохи. Он вовсе не дурак. Он верен. Чему верен, как он сам это называет, это дело десятое. Или кому.

Мутко оказался лишен именно достоинства. Не мог же он не понимать, чем дело кончится. Не с самого начала, но был ведь такой момент. Потому что вопрос главный был не когда, а зачем. Зачем ему стоило уйти.

Он мог попытаться все взять на себя. Неважно, что было, а что нет. Признаться. Мутко умный человек. Для этого и существуют отставки. Выйди на свет, уведи за собой волков. Всегда есть момент, когда ты понимаешь, что тебе все равно пи***ц, а других еще можно спасти.

Он этого не сделал. Он ездил, жал руки, говорил про проценты достраивания стадиона в Самаре, про результаты жеребьевки чемпионата мира, про детский спорт. Вы теперь, пожалуйста, не восклицайте «Доколе?!», потому что теперь уже совершенно неважно, уйдет Мутко или нет.

Веселее даже, если он останется. Если он останется – это как раз будет иронично. И остальные, интересно, – все так же станут ему руку жать? Вопросы задавать про аэропорты и базы для сборных в Саранске?

Для защиты спорта и спортсменов не было сделано абсолютно ничего. Просто – ничего. И в этом Виталий Мутко персональной ответственности вовсе не несет. На то могли быть сложные, многофигурные мотивы. Он всего лишь мог попытаться спасти. Огонь на себя. Умереть с пользой.

Вот так же мы однажды проснемся, а страны нет. Гимн и флаг есть, а страны нет. И уже неважно, уйдет ли кто-нибудь в отставку. Губернаторов вон сейчас даже сажают. Только от этого дороги не мостятся и больницы не строятся.

Просто спорт всемирен, и конкуренция – его единственный смысл. Вот поэтому там все и произошло настолько быстро.

В таких случаях думаешь иногда – скорее бы все кончилось! Ну? Вот в спорте все кончилось. И, черт, совершенно не стало легче! Наоборот, остался вопрос: а что-нибудь вообще было по-настоящему? Что-то было правдой?

Не надо сейчас его топтать. Не надо злословить. Сейчас это удел шакалов. Надо было раньше.

Может быть, сделай мы это раньше, это подвинуло бы Виталия Мутко к тому поступку, который он не совершил. Не попытался совершить. А сидел до последнего, как сыч. Да и сейчас сидит.

Так пусть уж останется. Так как-то стыднее», – написал Уткин.

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