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    Ольга Зайцева: «Под нейтральным флагом выступать неприемлемо и не очень приятно»

    Теги Ольга Зайцева МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 Евгения Медведева

    Российская биатлонистка Ольга Зайцева считает, что выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом неприемлемо.

    Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить российских атлетов на Олимпийские игры-2018 в качестве нейтральных спортсменов. 

    «Каждый спортсмен испытывает противоречивые чувства. Спортсменам очень тяжело принимать решение, ехать теперь на Олимпиаду или нет. Например, Евгении Медведевой. Она попала под каток!

    Спортсмены, которые раньше выступали под нейтральным флагом, говорят, что они были сиротами на соревнованиях. Это неприемлемо и не очень приятно — выступать под нейтральным флагом. Мое мнение такое же. Я патриот своей страны, я люблю свою страну, и я всегда ее представляла», – сказала Зайцева в эфире Первого канала.

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