Ольга Зайцева: «Мне кажется, все эти комиссии, эксперты по вскрытию банок — отмывание денег»

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева прокомментировала решение МОК о своей дисквалификации.

«Эксперт со стороны обвинения сказал, что у них есть видео, как они вскрывают баночки. Они баночку перевернули, поставили дырочку и начали чуть ли не разводным ключом вскрывать ее. Вставили спицы с обеих сторон и таким образом открыли. Вот такой метод они нашли вскрывания банок без царапин и трещин.

Я хотела участвовать в процессе, поэтому спросила, почему они перевернули банку, ведь там есть содержимое. Представитель МОК Тони Эстанге сказал, что она заморожена. Я говорю, что я спортсмен и не знаю дальнейшей судьбы своих банок.

Я сходила на допинг, сдала и отдала представителям WADA. Они сразу несут ее на проверку. Мне было сказано, что если вы хотите знать процесс, то мы можем вам рассказать. Я сказала: рассказывайте. Мне рассказали, что банки замораживают и в течение суток отправляют в лабораторию.

Мне кажется, все эти пассатижи, спицы — отмывание денег. Все эти комиссии, эксперты — дополнительные затраты. Если Родченков писал, что мы меняли мочу на чистую, он же должен был знать, как мы вскрывали банки. Тогда пусть это спрашивают у него, а не находят каких-то экспертов, которые решают: вскрывали банки или нет. Это вообще не по-человечески и незаконно», — рассказала Зайцева в эфире «Матч ТВ».