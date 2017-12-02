Свенсен о возможном отстранении России от Игр-2018: «Будет несправедливо, если чистым спортсменам не позволят выступать»

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свенсен считает, что будет несправедливо, если всю сборную России отстранят от Пхенчхана-2018.

«Будет ужасно несправедливо, если чистым спортсменам не позволят выступать. Эта ситуация изначально нежелательна, и очень неприятна для тех, кто честен и порядочен.



Мы, спортсмены, слишком мало знаем о том, какие имеются доказательства и что именно случилось во время Игр в Сочи, но необычно, если все будут отстранены за «грехи» нескольких человек», – рассказал Свенсен.