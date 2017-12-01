Пихлер об отстранении Зайцевой: «Спортивное руководство должно признать вину и нести ответственность»

Бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер прокомментировал решение МОК пожизненно отстранить от участия в Олимпийских играх российскую биатлонистку Ольгу Зайцеву.

«Для меня дисквалификация Зайцевой большая неприятность. Я по-прежнему считаю ее чистой спортсменкой, то же касается Яны Романовой. Про Вилухину не могу сказать ничего, так как она у меня не тренировалась.

Мне не было известно ни о какой преступной схеме. Однако факты показывают, что ответственность должно нести спортивное руководство. Они должны честно признать свою вину, рассказать всю правду и тогда уже просить освобождения от наказания спортсменов, которые не виновны и не принимали допинга», – сказал Пихлер.