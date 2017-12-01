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    Пихлер об отстранении Зайцевой: «Спортивное руководство должно признать вину и нести ответственность»

    Теги Виталий Мутко Ольга Зайцева Сочи-2014 сборная России жен допинг МОК Яна Романова Ольга Вилухина Вольфганг Пихлер

    Бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер прокомментировал решение МОК пожизненно отстранить от участия в Олимпийских играх российскую биатлонистку Ольгу Зайцеву.

    «Для меня дисквалификация Зайцевой большая неприятность. Я по-прежнему считаю ее чистой спортсменкой, то же касается Яны Романовой. Про Вилухину не могу сказать ничего, так как она у меня не тренировалась.

    Мне не было известно ни о какой преступной схеме. Однако факты показывают, что ответственность должно нести спортивное руководство. Они должны честно признать свою вину, рассказать всю правду и тогда уже просить освобождения от наказания спортсменов, которые не виновны и не принимали допинга», – сказал Пихлер.

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