Вольфганг Пихлер: «Никто не беспокоится о наших спортсменках. Я зол на правительство России»

Бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер прокомментировал ситуацию с возможным недопуском сборной России к Олимпийским играм в Пхенчхане.

– Вы можете представить Олимпиаду без России?

– Ну, вы сами подумайте. Они отбирают все медали, без разбора. Я надеюсь на лучшее, но предчувствую худшее.

– Как думаете, есть ли шанс, что российских спортсменов допустят в качестве нейтральных атлетов? Что в этом случае им стоит делать?

– Думаю, что такой шанс есть. Я бы поехал, но решать им. Вообще все это проверка того, как ваш народ может терпеть. И мне очень стыдно перед спортсменами, с которыми я работал, перед персоналом команды, который работал со мной, потому что мы проделали огромный труд, и все были чистые. Я гарантирую – моя команда была чистой. И мы тренировались в Европе, так что они могли нас проверять. А теперь они забирают наши медали и думают, что мы что-то незаконное делали. Но мы ничего такого не делали! – сказал Пихлер.

Специалист также заявил о том, что он зол на правительство России в связи с его бездействием.

«Никто не беспокоится о наших спортсменках Романовой и Зайцевой, только Прохоров помогает им. Они все это начали, а теперь ничего не говорят. Кто-то что-то сделал. И я реально зол на правительство, что они молчат, ничего не говорят и не делают. Они должны помогать спортсменам – ведь это тоже граждане России!» – добавил Пихлер.