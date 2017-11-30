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    Вольфганг Пихлер: «Никто не беспокоится о наших спортсменках. Я зол на правительство России»

    Теги Ольга Зайцева Сочи-2014 сборная России жен допинг МОК Яна Романова Ольга Вилухина Вольфганг Пихлер Михаил Прохоров

    Бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер прокомментировал ситуацию с возможным недопуском сборной России к Олимпийским играм в Пхенчхане.

    – Вы можете представить Олимпиаду без России?

    – Ну, вы сами подумайте. Они отбирают все медали, без разбора. Я надеюсь на лучшее, но предчувствую худшее.

    – Как думаете, есть ли шанс, что российских спортсменов допустят в качестве нейтральных атлетов? Что в этом случае им стоит делать?

    – Думаю, что такой шанс есть. Я бы поехал, но решать им. Вообще все это проверка того, как ваш народ может терпеть. И мне очень стыдно перед спортсменами, с которыми я работал, перед персоналом команды, который работал со мной, потому что мы проделали огромный труд, и все были чистые. Я гарантирую – моя команда была чистой. И мы тренировались в Европе, так что они могли нас проверять. А теперь они забирают наши медали и думают, что мы что-то незаконное делали. Но мы ничего такого не делали! – сказал Пихлер.

    Специалист также заявил о том, что он зол на правительство России в связи с его бездействием.

    «Никто не беспокоится о наших спортсменках Романовой и Зайцевой, только Прохоров помогает им. Они все это начали, а теперь ничего не говорят. Кто-то что-то сделал. И я реально зол на правительство, что они молчат, ничего не говорят и не делают. Они должны помогать спортсменам – ведь это тоже граждане России!» – добавил Пихлер.

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