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    Ричард Макларен: «МОК должен применить к России коллективную санкцию»

    Теги допинг WADA Ричард Макларен Григорий Родченков

    Автор доклада о русском допинге Ричард Макларен рассказал, почему считает аргументы Родченкова и других свидетелей достоверными.

    – Сколько раз вы общались с Родченковым?

    – Мы встречались трижды. Каждый раз серия интервью тянулась множество дней. Иногда мы работали по 12 и более часов в день.

    – Вы говорили, что у вас были еще свидетели помимо Родченкова. Теперь вы можете рассказать – кто эти люди?

    – Их имена конфиденциальны. Но скажу, что в их числе были спортсмены, тренеры и чиновники.

    – То есть свидетелей было как минимум больше трех?

    – Да, больше трех, абсолютно точно.

    – Что заставляет вас считать «список Дюшес» оригинальным документом, а не просто бумажкой, которую Родченков мог сочинить в любой момент?

    – Существуют методы экспертизы электронных данных, которые позволяют определить, когда именно файл был создан. Безусловно, мы проверили «Дюшес лист» – он был создан именно тогда, когда об этом говорил Родченков. Экспертиза банок с пробами также подтверждает его слова. Это оригинальный и достоверный документ.

    – МОК должен допустить российскую команду до участия в Игр-2018?

    – На мой взгляд, должна быть применена некая коллективная санкция. Какая конкретно – очень сложный вопрос. Слава богу, решать его не мне, а МОК. Санкции должны распространяться не только на спортсменов, которые были уличены в нарушениях правил на Играх в Сочи.

     

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