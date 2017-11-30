Ричард Макларен: «МОК должен применить к России коллективную санкцию»

Автор доклада о русском допинге Ричард Макларен рассказал, почему считает аргументы Родченкова и других свидетелей достоверными.

– Сколько раз вы общались с Родченковым?

– Мы встречались трижды. Каждый раз серия интервью тянулась множество дней. Иногда мы работали по 12 и более часов в день.

– Вы говорили, что у вас были еще свидетели помимо Родченкова. Теперь вы можете рассказать – кто эти люди?

– Их имена конфиденциальны. Но скажу, что в их числе были спортсмены, тренеры и чиновники.

– То есть свидетелей было как минимум больше трех?

– Да, больше трех, абсолютно точно.

– Что заставляет вас считать «список Дюшес» оригинальным документом, а не просто бумажкой, которую Родченков мог сочинить в любой момент?

– Существуют методы экспертизы электронных данных, которые позволяют определить, когда именно файл был создан. Безусловно, мы проверили «Дюшес лист» – он был создан именно тогда, когда об этом говорил Родченков. Экспертиза банок с пробами также подтверждает его слова. Это оригинальный и достоверный документ.

– МОК должен допустить российскую команду до участия в Игр-2018?

– На мой взгляд, должна быть применена некая коллективная санкция. Какая конкретно – очень сложный вопрос. Слава богу, решать его не мне, а МОК. Санкции должны распространяться не только на спортсменов, которые были уличены в нарушениях правил на Играх в Сочи.