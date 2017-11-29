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    Дарья Домрачева: «Моя позиция предельно конкретна: чистые спортсмены должны выступать на Олимпиаде-2018»

    Теги Дарья Домрачева сборная России сборная России жен сборная Беларуси жен Пхенчхан-2018

    Трехкратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 по биатлону Дарья Домрачева рассказала о своем отношении к валу скандальных новостей вокруг российской команды.

    «Если честно, то в последние недели происходит просто обвал новостей подобного толка. Даже не успеваешь за ними следить. Причем если раньше была острая эмоциональная реакция, зарождались бурные дискуссии, то ныне дурные вести чуть ли не вошли в привычку. Обыденность, да и только.

    Биатлон, которым занимаешься с детства, живешь 24 часа в сутки семь дней в неделю, любишь всем сердцем, совершенно не заслуживает скандальной репутации. Это просто несправедливо. Я убеждена, что дело спортсменов — не только реализовывать собственные амбиции и защищать честь родной страны, но и поддерживать высокое реноме биатлона.

    Что касается всех этих новостей, то я хочу, чтобы на Олимпиаде выступали все сильнейшие спортсмены. С детства мы все кладем на олимпийский алтарь. И в один момент понять, что мечта перечеркнута — катастрофа. Поэтому моя позиция предельно конкретна: чистые спортсмены должны выступать на Олимпиаде в Южной Корее», — сказала Домрачева.

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