Бьорн Ферри: «Я охотно бы отстранил русских, потому что не верю им»

Олимпийский чемпион Бьорн Ферри поделился мнением о допинговом скандале в российском спорте.

«Мы не знаем, использовали ли допинг спортсмены, чьи пробы подверглись манипуляциям. Я охотно бы их отстранил, потому что не верю им, но стало бы проблемой то, что ты начинаешь думать подобным образом, не имея доказательств. Потом будет невозможно вернуть доверие. Каким образом тогда можно построить нечто международное, что-то, что касается всех?» – сказал Ферри.

Швед также описал, что российские спортсмены говорят о Швеции и Норвегии.

«Они нам не верят. Они говорят: «Все шведы и норвежцы мошенничают, потому что у них лучшие технологии». Они говорят, что это мы изобрели ЭПО. И что у нас такие хорошие врачи, что мы можем делать все, что угодно.

Они думают, что в Швеции все такое высокотехнологичное, но я объясняю, что быть спортсменом в Швеции означает в большей степени просто жить дома. Я могу сказать: «Когда я стал олимпийским чемпионом, то получил в подарок плюшевую игрушку. А ты – пять миллионов». Вот в этом различие. Они думаю, что тут все устроено, как в России, что у нас намного больше денег», – отметил Ферри.

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