Антон Шипулин: «Состояние намного лучше, чем в Шушене. Дальше будет еще полегче»

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свое выступление на четвертом этапе смешанной эстафеты на Кубке мира в Эстерсунде (6-е место).

«Состояние намного лучше, чем в Шушене. Могу сказать, что мы с тренером сделали после того выступления хорошую работу, не зря туда съездили, думаю, что в следующих гонках все будет полегче и получше.

Своим ходом я доволен уже сейчас, и вообще хочу поздравить всех с началом сезона. Не вижу ничего страшного в том, что мы сегодня не заехали в призы, у нашей команды еще впереди весь сезон.

На стойке увидел соперников, которые пришли на рубеж раньше меня, увидел, что они еще стоят и стреляют и подумал, что если сейчас быстро-быстро закрою все мишени, то сумею значительно сократить отставание. Это меня и подвело – слишком поторопился. Начал спешить, вместо того, чтобы сделать еще два-три вдоха, вот и пошли ошибки», – рассказал Шипулин.

Биатлонист также рассказал о соперничестве на заключительном этапе с французом Симоном Дестье.

«Я чувствовал в себе силы, что надо выходить, отсиделся за ним примерно полкруга увидел что он тоже не будет сдаваться и предпринял попытку от него оторваться. Сначала создал небольшой просвет. Затем он меня снова догнал, и на финише уже разбирались вдвоем», – добавил Шипулин.