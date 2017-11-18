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    Андерс Бессеберг — об обвинениях Зайцевой: «Если речь идет о допинге, ничему нельзя удивляться»

    Теги Ольга Зайцева сборная России жен допинг МОК Андерс Бессеберг

    Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг поделился мнением о ситуации с обвинениями в нарушении антидопинговых правил в адрес биатлонистки Ольги Зайцевой.

    – Чисто по-человечески вас не шокировало обвинение МОК против такой спортсменки с безупречной репутацией, как Ольга Зайцева?

    – Я уже так долго живу, что привык: если речь идет о допинге – ничему нельзя удивляться. Я не говорю, что Ольга обязательно употребляла допинг, мы этого не знаем. Но, насколько я знаю, она действительно входит в список спортсменов, чьи дела заслушает Дисциплинарная комиссия МОК. Посмотрим, к каким выводам она придет, – заявил Бессеберг.

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