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    Дмитрий Губерниев: «На сто процентов убежден, что Пихлер не был информатором WADA, при всем моем к нему отношении»

    Теги Ольга Зайцева Сочи-2014 сборная России жен допинг Дмитрий Губерниев WADA Вольфганг Пихлер Григорий Родченков

    Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о возможном нарушении Ольгой Зайцевой антидопинговых правил в Сочи-2014.

    – Вы решительно встали на защиту Ольги Зайцевой. Сомнений не было – вдруг это окажется правдой?

    – Никаких сомнений не было тогда, нет их и сейчас. Эти ребята, которые по всем фронтам наступают на Россию, могут выплеснуть с водой ребенка. В данном случае фамилия этого ребенка – Вольфганг Пихлер. Он известен как ярый борец за чистоту спорта. И если выдвигается обвинение в адрес Ольги Зайцевой, то это бросает тень и на него.

    Зайцева и другие наши девушки три года работали под руководством Пихлера. И результаты Ольги за это время были далеко не впечатляющими – она не выиграла ни одной личной гонки, включая Сочи-2014 и. В этой связи вызывает сомнение версия Родченкова насчет его чудодейственных коктейлей. В противном случае условная Зайцева и другие наши спортсмены выигрывали бы все подряд.

    – Сейчас в спортивных кругах обсуждается версия, что одним из информаторов WADA может быть Пихлер.

    – Прошла информация, что это кто-то из бывших тренеров, но я на сто процентов убежден – это не Пихлер, при всем моем к нему отношении, – рассказал Губерниев.

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