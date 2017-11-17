Николай Круглов: «У Шипулина налицо проблема с психологической устойчивостью и верой в себя»

Четырехкратный чемпион мира Николай Круглов поделился мнением насчет лидера сборной России Антона Шипулина.

«Я категорически не согласен, что у нас только Антон – биатлонист мирового уровня. Он безусловный лидер нашей команды, но у нас есть и ряд перспективных ребят, таких как Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Максим Цветков. Так что Шипулин точно не одинок.

Как на лидера сборной на него возлагается дополнительная ответственность, которая не придает ему уверенности к себе. Не на пользу идет и разжигаемый СМИ ажиотаж, когда его сталкивают лбами с Мартеном Фуркадом и другими лидерами биатлона.

Антон – физически сильный и талантливый спортсмен, который еще не сказал своего слова в спорте, но пока у него налицо проблема с психологической устойчивостью и верой в себя. Мы неоднократно наблюдали промахи последним выстрелом и другие досадные вещи, которые показывают, что ему пока сложно справляться с грузом ответственности.

Надеюсь, что в новом сезоне наш лидер почувствует, что за спиной у него есть те, кто готов составить конкуренцию, что у нас сильная команда, и это поможет Антону реализовать себя», – сказал Круглов.