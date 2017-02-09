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    Россия впервые с 2008 года взяла медаль в смешанной эстафете на чемпионате мира

    Теги Светлана Слепцова Дмитрий Ярошенко Николай Круглов сборная России сборная России жен чемпионат мира Оксана Неупокоева Антон Шипулин Александр Логинов Татьяна Акимова (Семенова) Ольга Подчуфарова ЧМ-2017

    Сегодня сборная России в составе Ольги Подчуфаровой, Татьяны Акимовой, Александра Логинова и Антона Шипулина стала бронзовым призером смешанной эстафеты чемпионата мира в Хохфильцене.

    Это первая медаль российской команды в смешанных эстафетах на главных стартах (чемпионатах мира и Сочи-2014) с 2008 года.

    На ЧМ-2008 в шведском Эстерсунде россияне также были третьими. За ту команду бежали Светлана Слепцова, Оксана Неупокоева, Николай Круглов и Дмитрий Ярошенко.

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