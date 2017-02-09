Россия впервые с 2008 года взяла медаль в смешанной эстафете на чемпионате мира

Сегодня сборная России в составе Ольги Подчуфаровой, Татьяны Акимовой, Александра Логинова и Антона Шипулина стала бронзовым призером смешанной эстафеты чемпионата мира в Хохфильцене.

Это первая медаль российской команды в смешанных эстафетах на главных стартах (чемпионатах мира и Сочи-2014) с 2008 года.

На ЧМ-2008 в шведском Эстерсунде россияне также были третьими. За ту команду бежали Светлана Слепцова, Оксана Неупокоева, Николай Круглов и Дмитрий Ярошенко.