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    Резцова о бойкоте Олимпиады: «Не спортсмены решают, ехать им или нет. Решение примет Путин»

    Теги сборная России сборная России жен Владимир Путин Анфиса Резцова РУСАДА Пхенчхан-2018

    Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением насчет того, следует ли бойкотировать Олимпийские игры в Пхенчхане.

    «Такая ситуация, которая сейчас происходит в РУСАДА, неисправима. Ничего уже не вернуть.

    Бойкотировать ли Олимпиаду? Не спортсмены решают, ехать им или нет. Решение будет принимать правительство РФ и сам Владимир Владимирович Путин. Спортом руководит политика.

    Если вместо Олимпиады нам предложат провести альтернативные Игры, как в 1984 году, – это будет очень плохо. Это уже будет местный чемпионат, а не всемирные масштабные Игры.

    Я считаю, что мы должны представлять Россию всегда. Мы не должны бойкотировать Олимпийские игры. Уверена, что политики со мной не согласятся.

    Как бы нас не душили, мы знаем, что родина у нас одна. Очень обидно, что так поступают с нашими спортсменами», – сказала Резцова.

    Россия не поедет на Олимпиаду без флага. Это плохая идея

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