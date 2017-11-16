Резцова о бойкоте Олимпиады: «Не спортсмены решают, ехать им или нет. Решение примет Путин»

Трехкратная олимпийская чемпионка поделилась мнением насчет того, следует ли бойкотировать Олимпийские игры в .

«Такая ситуация, которая сейчас происходит в , неисправима. Ничего уже не вернуть.

Бойкотировать ли Олимпиаду? Не спортсмены решают, ехать им или нет. Решение будет принимать правительство РФ и сам Владимир Владимирович Путин. Спортом руководит политика.

Если вместо Олимпиады нам предложат провести альтернативные Игры, как в 1984 году, – это будет очень плохо. Это уже будет местный чемпионат, а не всемирные масштабные Игры.

Я считаю, что мы должны представлять Россию всегда. Мы не должны бойкотировать Олимпийские игры. Уверена, что политики со мной не согласятся.

Как бы нас не душили, мы знаем, что родина у нас одна. Очень обидно, что так поступают с нашими спортсменами», – сказала Резцова.

Россия не поедет на Олимпиаду без флага. Это плохая идея