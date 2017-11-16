Дмитрий Губерниев: «У России были проблемы с допингом, но мы его победили»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не восстанавливать РУСАДА.

«РУСАДА в правах не восстановлено!

Так решили в Сеуле большие дяденьки из WADA. Кто-то хочет быть Владычицей морскою, чтобы жить ей в океане-море и чтобы рыбка им служила и была у них на посылках», – написал Губеринев.

«Никому не интересно бегать без российских ребят. Мы чистая команда. Мы признали свои ошибки. Да, у нас были проблемы с допингом, но мы его победили.

Прошла информация, что, если члены МОК поддержат решение о допуске России на Олимпийские игры, то они тем самым поддержат Путина. Мы вроде отдаляем политику от спорта, а они приближают.

Это очень странно – двойные стандарты налицо. Когда гадкий французский журнал рисует карикатуру на погибших людей в авиакатастрофе — это демократия, а когда выходят Логинов и Старых, отсидев два года, — это не демократия. Не мы придумали эту политику двойных стандартов. И не мы являемся главным злом», – сказал специалист в интервью «Чемпионату».