Александр Жуков: «Решение WADA носит политический характер и не имеет никакого отношения к спорту»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поделился мнением насчет решения Всемирного антидопингового комитета (WADA) не восстанавливать в правах РУСАДА.

«Это искусственное препятствие политического характера, не имеющее никакого отношения к спорту.

Безусловное принятие выводов доклада Макларена невозможно. Такое требование не может и не должно служить препятствием на пути восстановления РУСАДА», – сказал Жуков.

«Решение не должно помешать участию чистых российских спортсменов в любых соревнованиях. Я бы не стал увязывать это решение с тем, которое примет Международный олимпийский комитет (МОК).

Конечно, на наш взгляд, было бы лучше, если бы РУСАДА заработало в полном объеме, поскольку оно не может полноценно заниматься тестированием в нужном количестве. И лаборатория не может полноценно заработать. А это нужно, чтобы очистить наш спорт от допинга.

Сейчас ситуация иная, чем была перед Играми в Рио-де-Жанейро. Тогда WADA рекомендовало не допускать Россию на Игры. Сейчас решение оттягивает возможность восстановления антидопинговой работы в стране в целом», – цитирует главу ОКР ТАСС.