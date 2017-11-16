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    Александр Жуков: «Решение WADA носит политический характер и не имеет никакого отношения к спорту»

    Теги допинг МОК Александр Жуков сборная России ОКР сборная России жен WADA РУСАДА

    Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поделился мнением насчет решения Всемирного антидопингового комитета (WADA) не восстанавливать в правах РУСАДА.

    «Это искусственное препятствие политического характера, не имеющее никакого отношения к спорту.

    Безусловное принятие выводов доклада Макларена невозможно. Такое требование не может и не должно служить препятствием на пути восстановления РУСАДА», – сказал Жуков.

    «Решение не должно помешать участию чистых российских спортсменов в любых соревнованиях. Я бы не стал увязывать это решение с тем, которое примет Международный олимпийский комитет (МОК).

    Конечно, на наш взгляд, было бы лучше, если бы РУСАДА заработало в полном объеме, поскольку оно не может полноценно заниматься тестированием в нужном количестве. И лаборатория не может полноценно заработать. А это нужно, чтобы очистить наш спорт от допинга.

    Сейчас ситуация иная, чем была перед Играми в Рио-де-Жанейро. Тогда WADA рекомендовало не допускать Россию на Игры. Сейчас решение оттягивает возможность восстановления антидопинговой работы в стране в целом», – цитирует главу ОКР ТАСС.

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