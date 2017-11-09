Стефан Бутье: «У Мартена Фуркада подскочили маркеры мононуклеоза, но сейчас его состояние уже лучше»

Тренер сборной Франции Стефан Бутье рассказал о состоянии лидера команды Мартена Фуркада, а также поделился мнением насчет главных соперников французов в новом сезоне.

«Его состояние улучшилось. Немного выросли маркеры мононуклеоза. Этот вирус будет с ним на протяжении всей жизни, и в случае усталости болезнь может вернуться.

Мартен сделал полноценный перерыв на пять дней, потому что ему нужно было отдохнуть после летней подготовки, после тяжелой работы.

– Кто станет главным конкурентом сборной Франции этой зимой?

– Все как обычно. Будет один или два русских, если их допустят, норвежцы, немцы, чехи, итальянцы. Но, честно говоря, я не отслеживал то, в какой все они форме. Но мы знаем их уровень. Следует ожидать, что статус-кво с точки зрения физической формы останется прежним. Разница проявится в стрельбе», – отметил Бутье.