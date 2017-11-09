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    Стефан Бутье: «У Мартена Фуркада подскочили маркеры мононуклеоза, но сейчас его состояние уже лучше»

    Теги Кубок мира сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции сборная Италии Мартен Фуркад Стефан Бутье

    Тренер сборной Франции Стефан Бутье рассказал о состоянии лидера команды Мартена Фуркада, а также поделился мнением насчет главных соперников французов в новом сезоне.

    «Его состояние улучшилось. Немного выросли маркеры мононуклеоза. Этот вирус будет с ним на протяжении всей жизни, и в случае усталости болезнь может вернуться.

    Мартен сделал полноценный перерыв на пять дней, потому что ему нужно было отдохнуть после летней подготовки, после тяжелой работы.

    Кто станет главным конкурентом сборной Франции этой зимой?

    – Все как обычно. Будет один или два русских, если их допустят, норвежцы, немцы, чехи, итальянцы. Но, честно говоря, я не отслеживал то, в какой все они форме. Но мы знаем их уровень. Следует ожидать, что статус-кво с точки зрения физической формы останется прежним. Разница проявится в стрельбе», – отметил Бутье.

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