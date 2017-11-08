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    Дмитрий Губерниев: «Легко сказать: «Мы не едем в Пхенчхан». Но как при этом посмотреть в глаза Шипулину, Медведевой и Устюгову?»

    Теги сборная России сборная России сборная России жен сборная России (лыжные гонки) сборная России Дмитрий Губерниев сборная России жен Антон Шипулин Пхенчхан-2018 Сергей Шубенков Евгения Медведева Сергей Устюгов

    Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал вероятность выступления сборной России в Пхенчхане-2018 под нейтральным флагом.

    «Я размышляю над этим вопросом на протяжении нескольких дней и к однозначному ответу так и не пришел. Вот выступал Сергей Шубенков на чемпионате мира под нейтральным флагом? Да. Наш ли он спортсмен? Да. За Россию ли он там бежал? Да. Как и каждый из 19 наших спортсменов, соревновавшихся в Лондоне.

    Легко взять и сказать: «Нет, мы не едем». Но как при этом посмотреть в глаза Антону Шипулину, Жене Медведевой, Сергею Устюгову. Как?! Хотя в статье, которая вышла в The New York Times, говорятся ужасающие вещи. Выступать без гимна? А еще без чего? Давайте унизим русских так, так и еще вот так? Это тоже никуда не годится.

    Предстоящие Игры, скорее всего, последние для Шипулина. Не факт, что Антон решит остаться в спорте. У многих спортсменов сейчас лучшие годы. Как их этого лишить? С другой стороны, будучи по-настоящему мощной спортивной страной, отстаивать свои сочинские позиции без флага и без гимна – странно. Так что у меня нет ответа на этот вопрос.

    Мне очень тревожно. Но я поеду на Олимпийские игры. От телеканала «Россия». Буду комментировать церемонию открытия, лыжи и биатлон. Надеюсь, что на церемонии открытия я увижу российский флаг, нашу команду и расскажу об этом стране. Потом прокомментирую лыжи и биатлон, где побеждать будут наши спортсмены. После этого мы послушаем российский гимн на церемонии награждения», – рассказал Губерниев.

    Россия не поедет на Олимпиаду без флага. Это плохая идея

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    Выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом – это:

    28064 голосa 147
    • Унизительно и неприемлемо для России
      59%
    • Нормально; пусть спортсмены решают
      41%

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