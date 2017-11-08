Дмитрий Губерниев: «Легко сказать: «Мы не едем в Пхенчхан». Но как при этом посмотреть в глаза Шипулину, Медведевой и Устюгову?»

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал вероятность выступления сборной России в Пхенчхане-2018 под нейтральным флагом.

«Я размышляю над этим вопросом на протяжении нескольких дней и к однозначному ответу так и не пришел. Вот выступал Сергей Шубенков на чемпионате мира под нейтральным флагом? Да. Наш ли он спортсмен? Да. За Россию ли он там бежал? Да. Как и каждый из 19 наших спортсменов, соревновавшихся в Лондоне.

Легко взять и сказать: «Нет, мы не едем». Но как при этом посмотреть в глаза Антону Шипулину, Жене Медведевой, Сергею Устюгову. Как?! Хотя в статье, которая вышла в The New York Times, говорятся ужасающие вещи. Выступать без гимна? А еще без чего? Давайте унизим русских так, так и еще вот так? Это тоже никуда не годится.

Предстоящие Игры, скорее всего, последние для Шипулина. Не факт, что Антон решит остаться в спорте. У многих спортсменов сейчас лучшие годы. Как их этого лишить? С другой стороны, будучи по-настоящему мощной спортивной страной, отстаивать свои сочинские позиции без флага и без гимна – странно. Так что у меня нет ответа на этот вопрос.

Мне очень тревожно. Но я поеду на Олимпийские игры. От телеканала «Россия». Буду комментировать церемонию открытия, лыжи и биатлон. Надеюсь, что на церемонии открытия я увижу российский флаг, нашу команду и расскажу об этом стране. Потом прокомментирую лыжи и биатлон, где побеждать будут наши спортсмены. После этого мы послушаем российский гимн на церемонии награждения», – рассказал Губерниев.

Россия не поедет на Олимпиаду без флага. Это плохая идея