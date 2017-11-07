Песков о неучастии РФ в ОИ-2018: «Не хотели бы говорить о худшем сценарии. Это нанесет урон всему олимпийскому движению»
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира, прокомментировал возможное отстранение России от Пхенчхана-2018.
«Мы надеемся, что взаимодействие с МОК продолжится, и все вопросы будут сняты.
Мы не хотели бы говорить о худшем сценарии, связанном с неучастием сборной России в Олимпийских играх. Потому что это способно нанести серьезный урон всему олимпийскому движению», – рассказал Песков.
Решение об участии России в Играх-2018 будет принято 5 декабря.
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