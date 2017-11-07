Колобков о запрете гимна: «Готовимся к Пхенчхану-2018 и не реагируем на непроверенную информацию»

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал информацию The New York Times о возможных санкциях в отношении российских спортсменов в Пхенчхане-2018.

«Странно, что такое уважаемое издание, как The New York Times, берет на себя ответственность делать заявления от лица МОК.

Наша сборная получила приглашение к участию в Играх-2018 и ведет плановую подготовку к соревнованиям.

Никаких иных официальных писем мы не получали и не считаем нужным реагировать на непроверенную информацию», – рассказал Колобков.

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