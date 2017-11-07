Сенатор Пушков: «Участие в ОИ-2018 при запрете гимна России и исключении из церемонии открытия недопустимо»
Сенатор Алексей Пушков считает, что сборная России не должна выступать в Пхенчхане-2018 без гимна.
Запрет на гимн и участие в церемонии открытия Пхенчхана-2018 называются как возможные варианты санкций к российским спортсменам за «допинговую систему Сочи-2014».
«Убежден: участие в ОИ при запрете гимна России и ее исключении из церемонии открытия недопустимо.
Нельзя поддерживать торжество русофобии», – написал Пушков.
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