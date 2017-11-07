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    Сенатор Пушков: «Участие в ОИ-2018 при запрете гимна России и исключении из церемонии открытия недопустимо»

    Теги сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 политика Алексей Пушков

    Сенатор Алексей Пушков считает, что сборная России не должна выступать в Пхенчхане-2018 без гимна.

    Запрет на гимн и участие в церемонии открытия Пхенчхана-2018 называются как возможные варианты санкций к российским спортсменам за «допинговую систему Сочи-2014».

    «Убежден: участие в ОИ при запрете гимна России и ее исключении из церемонии открытия недопустимо.

    Нельзя поддерживать торжество русофобии», – написал Пушков.

    Россия не поедет на Олимпиаду без флага. Это плохая идея

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