Сенатор Пушков: «Участие в ОИ-2018 при запрете гимна России и исключении из церемонии открытия недопустимо»

Сенатор Алексей Пушков считает, что сборная России не должна выступать в Пхенчхане-2018 без гимна.

Запрет на гимн и участие в церемонии открытия Пхенчхана-2018 называются как возможные варианты санкций к российским спортсменам за «допинговую систему Сочи-2014».

«Убежден: участие в ОИ при запрете гимна России и ее исключении из церемонии открытия недопустимо.

Нельзя поддерживать торжество русофобии», – написал Пушков.

Россия не поедет на Олимпиаду без флага. Это плохая идея