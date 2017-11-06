Наталья Сорокина о возможном недопуске России на Игры-2018: «Надо искать позитив. Рядом КНДР – неизвестно, чем там все кончится»
Бывшая российская биатлонистка Наталья Сорокина поделилась мнением насчет возможного недопуска России на Олимпийские игры в Пхенчхане.
«Даже в голове не укладывается, что Олимпийские игры могут пройти без России. Это же не чемпионат водокачки.
Хотя с другой стороны, если даже случится страшное, и мы останемся дома, то тоже горевать не стоит. Надо во всем искать позитив. Рядом Северная Корея – и еще неизвестно, чем эта Олимпиада может закончиться», – сказала Сорокина.
В ноябре Международный олимпийский комитет (МОК) должен решить вопрос о том, будет ли допущена сборная России до Игр-2018.
Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
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