Норвегия планирует завоевать 30 медалей в Пхенчхане-2018

Сборная Норвегии планирует завоевать 30 медалей в Пхенчхане-2018.

Команда хочет попасть в топ-3 медального зачета Игр.

«Да, получается, что мы должны завоевать порядка 30 медалей. Мы работаем над тем, чтобы эта цифра стала достижима. А для того, чтобы попасть в топ-3, нам придется выиграть около 10 золотых медалей», – рассказал глава НОК Норвегии Туре Эвребе.

Стоит отметить, что сборной Норвегии никогда не удавалось взять 30 медалей на зимних Олимпийских играх. Наибольшее число наград команда завоевывала в Лиллехаммере-1994 и Сочи-2014 – 26 медалей (10 и 11 золотых медалей соответственно).