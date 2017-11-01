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    Норвегия планирует завоевать 30 медалей в Пхенчхане-2018

    Теги Сочи-2014 Пхенчхан-2018 НОК Норвегии сборная Норвегии сборная Норвегии жен Лиллехаммер-1994

    Сборная Норвегии планирует завоевать 30 медалей в Пхенчхане-2018.

    Команда хочет попасть в топ-3 медального зачета Игр.

    «Да, получается, что мы должны завоевать порядка 30 медалей. Мы работаем над тем, чтобы эта цифра стала достижима. А для того, чтобы попасть в топ-3, нам придется выиграть около 10 золотых медалей», – рассказал глава НОК Норвегии Туре Эвребе.

    Стоит отметить, что сборной Норвегии никогда не удавалось взять 30 медалей на зимних Олимпийских играх. Наибольшее число наград команда завоевывала в Лиллехаммере-1994 и Сочи-2014 – 26 медалей (10 и 11 золотых медалей соответственно).

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