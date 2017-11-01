Генменеджер сборной Канады Бурк: «Олимпиада без игроков НХЛ может стать интереснее за счет конкуренции»

Генеральный менеджер олимпийской сборной Канады Шон Бурк не согласен с тем, что Олимпиада без игроков НХЛ будет неинтересной.

«Мне кажется, что люди иногда забывают о том, как интересен может быть хоккей, когда есть конкуренция. Посмотрите на молодежный чемпионат мира. Там играют не лучшие игроки мира, а лучшие молодые игроки, но от телевизора не оторваться. Отличные матчи, много голов, камбэки, ошибки – то есть, все то, что делает хоккей интересным.

Я не думаю, что последняя Олимпиада [в Сочи] была очень интересной. Нынешняя может стать намного более интересной. Кто-то может говорить: «Я не знаю, что это за игроки». Но когда начнутся игры, вы сядете и посмотрите на высокий уровень конкуренции и интенсивности, это будет очень интересно», – сказал Бурк.

На Олимпиаде в Сочи сборная Канады выиграла золотые медали, одержав 6 побед в 6 матчах с разницей шайб 17:3.