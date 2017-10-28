Юрьева примет участие в разработке проекта любительских лыжных туров по Европе

Бывшая российская биатлонистка , дважды уличенная в применении допинга, рассказала о жизни после завершения карьеры в 2014 году.

«На протяжении последних лет мне часто задавали вопросы, чем я занимаюсь, закончив спортивную карьеру. Но после многих лет публичности для меня оказалось нелегкой задачей говорить о себе и своих проектах.

А совсем недавно ко мне пришло осознание, что я вообще не люблю рассказывать про себя, а зря, ведь мне есть чем поделиться.

Я человек «self made», и очень этим горжусь, потому что прошла весь путь сама. Еще в раннем возрасте очень любила наблюдать за Олимпийскими играми по телевизору. Драйв и напряжение до самой финишной черты.

Таким эмоциональным взрывом для меня была Олимпиада в японском Нагано в 1998 году. Когда наши лыжницы и биатлонистки были в фаворе. И выигрывали гонку за гонкой. Тогда я четко поняла, что стану чемпионкой.

И я стала чемпионкой мира в 2008 году в Швеции, собрав весь комплект медалей. Это была феерия эмоций, когда ты отрываешься от земли под воздействием энергии счастья. То ощущение, когда вся страна за тебя болеет, и Губерниев кричит в микрофон слова благодарности. И в штаб команды приходят телеграммы от президента, премьера и министра.

Тогда я поняла, что мечтать нужно шире. До 2014 года было много: и желтая майка лидера в общем зачете, и травмы, и трагедии, минуты радости и минуты одиночества. В 2014 году было принято решение о завершении спортивной карьеры.

После этого я погрузилась в изучение своего внутреннего духовного мира, и меня пригласили в проект, связанный с российским брендом женской одежды. Я с радостью ушла в него с головой. На сегодняшний день бренд успешно развивается и уже не требует такого пристального внимания.

Поэтому мы решили запустить новый проект, который сможет совмещать приятное с полезным. Это фитнес-туры на беговых лыжах в Европу.

Почему в Европу? Да потому что там самое большое количество подготовленных трасс для беговых лыж, красивые горы, комфортное проживание, вкусная еда и, конечно же, общение с единомышленниками. Которые так же, как и я, хотят быть в отличной физической форме, с заряженными батарейками от отпуска и быть готовыми к новым достижениям», – написала Юрьева.

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