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    Президент Союза биатлонистов Норвегии: «Россия подает плохой сигнал, приглашая обратно Королькевича»

    Теги Екатерина Юрьева сборная России жен допинг Союз биатлонистов Норвегии Ула Лунде Владимир Королькевич Ирина Старых Эрленд Шлоквик

    Президент Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик прокомментировал возможное возвращение Владимира Королькевича в женскую сборную России.

    «Я удивлен, что русские снова его приглашают, несмотря на то, что две его спортсменки попались на допинге. Если он не знал о том, что Юрьева и Старых принимают допинг, то это значит, что у него очень плохая связь с подопечными. Если знал, то тогда тем более не понятно, почему его возвращают.

    Россия подает плохой сигнал, приглашая обратно Королькевича. Многие будут несогласны с этим назначением. Тренер, у которого две спортсменки были дисквалифицированы за допинг, будет вызывать подозрения, в независимости от того, виновен он или нет», – рассказал Шлоквик.

    «Это говорит только о том, что Россия не так серьезно воспринимает проблемы допинга, как мы надеялись. Это совершенно точно отрицательно скажется на имидже сборной России. Видимо, для них золото Игр важнее, чем допинговая репутация тренера», – сказал комментатор NRK Ула Лунде.

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