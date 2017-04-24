Президент Союза биатлонистов Норвегии: «Россия подает плохой сигнал, приглашая обратно Королькевича»

Президент Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик прокомментировал возможное возвращение Владимира Королькевича в женскую сборную России.

«Я удивлен, что русские снова его приглашают, несмотря на то, что две его спортсменки попались на допинге. Если он не знал о том, что Юрьева и Старых принимают допинг, то это значит, что у него очень плохая связь с подопечными. Если знал, то тогда тем более не понятно, почему его возвращают.

Россия подает плохой сигнал, приглашая обратно Королькевича. Многие будут несогласны с этим назначением. Тренер, у которого две спортсменки были дисквалифицированы за допинг, будет вызывать подозрения, в независимости от того, виновен он или нет», – рассказал Шлоквик.

«Это говорит только о том, что Россия не так серьезно воспринимает проблемы допинга, как мы надеялись. Это совершенно точно отрицательно скажется на имидже сборной России. Видимо, для них золото Игр важнее, чем допинговая репутация тренера», – сказал комментатор NRK Ула Лунде.