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    Павел Колобков: «Сборная России может выступать в Пхенчхане-2018 только под национальным флагом»

    Теги сборная России сборная России жен Павел Колобков Пхенчхан-2018

    Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что если российские спортсмены будут выступать в Пхенчхане-2018, то только под своим флагом.

    «Сборная команда России может выступать только под национальным флагом.

    Безусловно, некая нервозность вокруг этой темы присутствует, потому что слишком накалена обстановка как в международной, так и в российской прессе, происходят заявления различных организаций.

    Тем не менее мы все верим, что наша команда поедет на Олимпийские игры 2018 года и выступит там под своим флагом», – рассказал Колобков.

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