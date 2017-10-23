Павел Колобков: «Сборная России может выступать в Пхенчхане-2018 только под национальным флагом»

Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что если российские спортсмены будут выступать в Пхенчхане-2018, то только под своим флагом.

«Сборная команда России может выступать только под национальным флагом.

Безусловно, некая нервозность вокруг этой темы присутствует, потому что слишком накалена обстановка как в международной, так и в российской прессе, происходят заявления различных организаций.

Тем не менее мы все верим, что наша команда поедет на Олимпийские игры 2018 года и выступит там под своим флагом», – рассказал Колобков.