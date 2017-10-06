Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Правительство РФ рассмотрит возможность выплаты президентских стипендий призерам Олимпиад, достигшим пенсионного возраста

    Теги Владимир Путин сборная России сборная России жен Паралимпийские игры паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен

    Российские спортсмены смогут претендовать на выплату президентской стипендии за завоевание серебряных и бронзовых наград Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, говорится в проекте указа президента России Владимира Путина.

    Согласно проекту призеры Игр, имеющие российское гражданство, по достижению пенсионного возраста будут получать стипендии наравне с чемпионами Олимпиад.

    На сегодняшний день президентские стипендии в размере 32 тысяч рублей получают лишь золотые медалисты Игр. Число чемпионов, которые получают стипендии, не должно превышать трех тысяч человек. Предлагается увеличить эту цифру до 3,5 тысяч.

    Если законопроект будет утвержден, то изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться