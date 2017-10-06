Правительство РФ рассмотрит возможность выплаты президентских стипендий призерам Олимпиад, достигшим пенсионного возраста

Российские спортсмены смогут претендовать на выплату президентской стипендии за завоевание серебряных и бронзовых наград Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, говорится в проекте указа президента России Владимира Путина.

Согласно проекту призеры Игр, имеющие российское гражданство, по достижению пенсионного возраста будут получать стипендии наравне с чемпионами Олимпиад.

На сегодняшний день президентские стипендии в размере 32 тысяч рублей получают лишь золотые медалисты Игр. Число чемпионов, которые получают стипендии, не должно превышать трех тысяч человек. Предлагается увеличить эту цифру до 3,5 тысяч.

Если законопроект будет утвержден, то изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.