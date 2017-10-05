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    Ольга Медведцева о подробностях ДТП: «Когда болт ударил мне в голову, я отключилась»

    Теги Ольга Медведцева сборная России жен происшествия

    Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева сообщила подробности ДТП, а также рассказала о состоянии своего здоровья.

    «Когда болт пробил лобовое стекло и ударил мне в голову, я отключилась, но всего на какие-то секунды. Не помню, как машину вынесло на встречку, но крик Маши Байдиной «Держи руль!» запомнила очень хорошо. Когда машина уже съехала в кювет, я даже сумела затормозить — помню этот момент. И только потом почувствовала, что голову заливает кровью.

    — Вам, на самом деле, очень повезло в том, что удар пришелся по касательной.

    — Это точно. Повезло и в том, что не пришлось ждать приезда скорой на месте аварии — возле нас остановился проезжавший мимо водитель, он же забинтовал мне голову и отвез в ближайший травмпункт. Повреждение оказалось достаточно серьезным, хотя поначалу я совершенно не предполагала, что окажусь на операционном столе. После операции еще сутки была в полудреме, но помню, что придя в себя, первым делом попросила телефон — позвонить мужу и сказать, что я в полном порядке. Хирург, который меня оперировал, посчитал необходимым удалить часть кости и сказал, что понадобится еще одна небольшая операция, но не раньше февраля.

    — Травма сильно дает себя знать?

    — Нет, никаких болевых ощущений я уже не испытываю», — сказала Медведцева.

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