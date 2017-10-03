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    Медведцева выписана из больницы после ДТП

    Теги Ольга Медведцева происшествия Валерий Медведцев

    Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева, пострадавшая в ДТП 17 сентября, выписана из больницы.

    «Да, Ольга выписана из больницы, все хорошо», – сообщил Валерий Медведцев, муж спортсменки.

    Напомним, бывшие российские биатлонистки Ольга Медведцева, Светлана Слепцова и Ольга Вилухина, а также экс-руководитель пресс-службы СБР Мария Байдина попали в ДТП на трассе Бородино – Красноярск. Медведцева, находившаяся за рулем автомобиля, получила черепно-мозговую травму; она была доставлена в больницу и прооперирована.

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