Летний биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Команда Волкова одержала победу, команда Малышко и Слепова – 2-я, Шипулина – 4-я
Сегодня на летнем чемпионате России в Чайковском прошла мужская эстафета. Победу одержала команда Ханты-Мансийского автономного округа.
Летний биатлон
Чемпионат России
Чайковский
Мужчины
Эстафета
1. ХМАО-Югра-1 (Евгений Боярских, Петр Пащенко, Семен Сучилов, Алексей Волков) – 1:18.30,0 (0+11)
2. Москва (Максим Цветков, Матвей Елисеев, Артем Сорокин, Кирилл Стрельцов) – 15,0 (0+7)
3. Санкт-Петербург-1 (Павел Магазеев, Алексей Слепов, Александр Огарков, Дмитрий Малышко) – 19,8 (0+10)
4. УФО-1 (Антон Шипулин, Сергей Юрасов, Алексей Шевченко, Игорь Шетько) – 32,2 (0+4)
5. Башкортостан-1 (Алексанр Бабчин, Эдуард Мустафин, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков) – 57,1 (4+14)
6. Тюменская область-1 (Евгений Гараничев, Иван Печенкин, Евгений Идинов, Александр Печенкин) – 1.11,9 (3+12)
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