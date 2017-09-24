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    Летний биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Команда Волкова одержала победу, команда Малышко и Слепова – 2-я, Шипулина – 4-я

    Теги сборная России результаты Александр Огарков летний биатлон Антон Шипулин Павел Магазеев Александр Печенкин Алексей Волков чемпионат России по летнему биатлону Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Алексей Слепов Антон Бабиков Александр Бабчин Максим Цветков Евгений Боярских Семен Сучилов Эдуард Мустафин Евгений Идинов Эдуард Латыпов Иван Печенкин Петр Пащенко Кирилл Стрельцов Матвей Елисеев Алексей Шевченко Игорь Шетько Сергей Юрасов Артем Сорокин

    Сегодня на летнем чемпионате России в Чайковском прошла мужская эстафета. Победу одержала команда Ханты-Мансийского автономного округа.

    Летний биатлон

    Чемпионат России

    Чайковский

    Мужчины

    Эстафета

    1. ХМАО-Югра-1 (Евгений Боярских, Петр Пащенко, Семен Сучилов, Алексей Волков) – 1:18.30,0 (0+11)
    2. Москва (Максим Цветков, Матвей Елисеев, Артем Сорокин, Кирилл Стрельцов) – 15,0 (0+7)
    3. Санкт-Петербург-1 (Павел Магазеев, Алексей Слепов, Александр Огарков, Дмитрий Малышко) – 19,8 (0+10)
    4. УФО-1 (Антон Шипулин, Сергей Юрасов, Алексей Шевченко, Игорь Шетько) – 32,2 (0+4)
    5. Башкортостан-1 (Алексанр Бабчин, Эдуард Мустафин, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков) – 57,1 (4+14)
    6. Тюменская область-1 (Евгений Гараничев, Иван Печенкин, Евгений Идинов, Александр Печенкин) – 1.11,9 (3+12)

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