Рикко Гросс: «За Шипулина не стоит волноваться, его подготовка идет по плану»

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс заявил, что за олимпийского чемпиона Антона Шипулина не стоит волноваться, так как его подготовка к новому сезону идет по плану.

Напомним, в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России по биатлону Шипулин занял 18 место, допустив четыре промаха в стрельбе.



«На тренерском совете все группы отчитались о проделанной работе в летний период, рассказали о проведенных сборах и использованных тренировочных методиках. Я доволен тем, как идет подготовка к сезону, мы кое-что изменили в ней, но сейчас не хотелось бы углубляться в детали.

За Шипулина не стоит волноваться. Он много работал перед этими соревнованиями, у него все идет по плану. Кстати, если вы видели вчерашнюю гонку, двух первых промахов у Антона могло и не быть – там не прошли габариты. В любом случае не совсем удачная стрельба увеличит мотивацию Шипулина перед спринтом», – рассказал Гросс.