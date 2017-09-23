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    Рикко Гросс: «За Шипулина не стоит волноваться, его подготовка идет по плану»

    Теги Рикко Гросс сборная России Антон Шипулин

    Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс заявил, что за олимпийского чемпиона Антона Шипулина не стоит волноваться, так как его подготовка к новому сезону идет по плану.

    Напомним, в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России по биатлону Шипулин занял 18 место, допустив четыре промаха в стрельбе.

    «На тренерском совете все группы отчитались о проделанной работе в летний период, рассказали о проведенных сборах и использованных тренировочных методиках. Я доволен тем, как идет подготовка к сезону, мы кое-что изменили в ней, но сейчас не хотелось бы углубляться в детали.

    За Шипулина не стоит волноваться. Он много работал перед этими соревнованиями, у него все идет по плану. Кстати, если вы видели вчерашнюю гонку, двух первых промахов у Антона могло и не быть – там не прошли габариты. В любом случае не совсем удачная стрельба увеличит мотивацию Шипулина перед спринтом», – рассказал Гросс.

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