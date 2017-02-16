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    Рикко Гросс: «Ошибки Шипулина разозлили его и нас»

    Теги Рикко Гросс сборная России Антон Шипулин Алексей Волков ЧМ-2017

    Тренер мужской сборной России Рикко Гросс прокомментировал выступление команды в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене.

    «Я видел ошибки Шипулина. Они разозлили его и нас. Почти все эти промахи  были габаритные. Если бы на один промах меньше, нам бы хватило на медаль. Вот разница между местом Антона и чемпионом мира. У нас есть все для того, чтобы быть наверху.

    Волков показал хороший результат. После гонки мы посмотрим аналитику, поговорим с ним и поймем его шансы на эстафету», – рассказал Гросс в эфире телеканала «Матч ТВ».

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