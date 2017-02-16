Тренер мужской сборной России Рикко Гросс прокомментировал выступление команды в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене.

«Я видел ошибки Шипулина. Они разозлили его и нас. Почти все эти промахи были габаритные. Если бы на один промах меньше, нам бы хватило на медаль. Вот разница между местом Антона и чемпионом мира. У нас есть все для того, чтобы быть наверху.

Волков показал хороший результат. После гонки мы посмотрим аналитику, поговорим с ним и поймем его шансы на эстафету», – рассказал Гросс в эфире телеканала «Матч ТВ».