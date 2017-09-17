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    Светлана Слепцова: «С Медведцевой все нормально – она в сознании и уже шутит»

    Теги Светлана Слепцова Ольга Медведцева сборная России жен происшествия Ольга Вилухина

    Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова рассказала о состоянии Ольги Медведцевой после ДТП.

    Напомним, что Медведцева получила черепно-мозговую травму в результате ДТП под Красноярском. Вместе с двукратной олимпийской чемпионкой в машине находились Слепцова, Ольга Вилухина и экс-руководитель пресс-службы СБР Мария Байдина.

    «Хочу сказать всем огромное спасибо за слова поддержки. Не думала, что столько людей сегодня напишет и позвонит.

    У нас все хорошо, мы обошлись без повреждений, но вот нашей Ольге досталось. Но и с ней тоже уже все нормально – она в сознании и уже шутит. А ехали мы из города Бородино, там проходили соревнования на призы Медведцевой.

    Еще раз спасибо, и давайте все пожелаем Оле здоровья», – написала Слепцова.

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