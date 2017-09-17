Светлана Слепцова: «С Медведцевой все нормально – она в сознании и уже шутит»

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова рассказала о состоянии Ольги Медведцевой после ДТП.

Напомним, что Медведцева получила черепно-мозговую травму в результате ДТП под Красноярском. Вместе с двукратной олимпийской чемпионкой в машине находились Слепцова, Ольга Вилухина и экс-руководитель пресс-службы СБР Мария Байдина.

«Хочу сказать всем огромное спасибо за слова поддержки. Не думала, что столько людей сегодня напишет и позвонит.

У нас все хорошо, мы обошлись без повреждений, но вот нашей Ольге досталось. Но и с ней тоже уже все нормально – она в сознании и уже шутит. А ехали мы из города Бородино, там проходили соревнования на призы Медведцевой.

Еще раз спасибо, и давайте все пожелаем Оле здоровья», – написала Слепцова.