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    Павел Ростовцев: «Медведцева пока в реанимации, но проблем нет, со Слепцовой и Вилухиной все нормально»

    Теги Светлана Слепцова Ольга Медведцева сборная России жен происшествия Павел Ростовцев Ольга Вилухина

    Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев сообщил, что Светлана Слепцова и Ольга Вилухина не пострадали в результате ДТП, Ольга Медведцева после операции чувствует себя нормально.

    16 сентября экс-биатлонистки сборной и бывший руководитель пресс-службы СБР Мария Байдина попали в  ДТП на трассе Бородино – Красноярск. Медведцева, сидевшая за рулем автомобиля, получила черепно-мозговую травму.

    «По моей информации, со Слепцовой и Вилухиной все нормально.

    Операция Медведцевой была вчера вечером, но прошла нормально. С Ольгой все хорошо. Она пока в реанимации, но проблем нет. Ситуация неприятная, но все под контролем.

    Подключились все – и министерство спорта Красноярского края, и министерство здравоохранения, все в курсе. Уверен, все будет нормально», – сказал Ростовцев.

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