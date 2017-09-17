Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев сообщил, что Светлана Слепцова и Ольга Вилухина не пострадали в результате ДТП, Ольга Медведцева после операции чувствует себя нормально.

16 сентября экс-биатлонистки сборной и бывший руководитель пресс-службы СБР Мария Байдина попали в ДТП на трассе Бородино – Красноярск. Медведцева, сидевшая за рулем автомобиля, получила черепно-мозговую травму.

«По моей информации, со Слепцовой и Вилухиной все нормально.

Операция Медведцевой была вчера вечером, но прошла нормально. С Ольгой все хорошо. Она пока в реанимации, но проблем нет. Ситуация неприятная, но все под контролем.

Подключились все – и министерство спорта Красноярского края, и министерство здравоохранения, все в курсе. Уверен, все будет нормально», – сказал Ростовцев.