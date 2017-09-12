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    Александр Кравцов: «Пускай Слепцова делает заявления. Беременной женщине все простительно»

    Теги Светлана Слепцова сборная России сборная России жен СБР Александр Кравцов

    Глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов заявил, что Светлане Слепцовой в связи с ее беременностью позволительны любые заявления в адрес СБР.

    Ранее биатлонистка Слепцова, завершившая спортивную карьеру, высказала мнение о том, что результаты мужской и женской сборных России улучшатся, если сменится руководство Союза биатлонистов России.

    «Пускай она делает заявления. Беременной женщине все простительно», — прокомментировал мнение Слепцовой Кравцов.

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