Александр Кравцов: «Пускай Слепцова делает заявления. Беременной женщине все простительно»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов заявил, что Светлане Слепцовой в связи с ее беременностью позволительны любые заявления в адрес СБР.

Ранее биатлонистка Слепцова, завершившая спортивную карьеру, высказала мнение о том, что результаты мужской и женской сборных России улучшатся, если сменится руководство Союза биатлонистов России.

«Пускай она делает заявления. Беременной женщине все простительно», — прокомментировал мнение Слепцовой Кравцов.