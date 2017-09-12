Светлана Слепцова: «Результат у мужской и женской сборных России по биатлону будет, если сменится руководство СБР»

Российская биатлонистка Светлана Слепцова считает, что мужская и женская сборные России смогут демонстрировать лучшие результаты, если сменится руководство Союза биатлонистов России (СБР).

«Результат у мужской и женской сборных России по биатлону будет, если поменяют руководство СБР. Когда руководителями были Сергей Кущенко и Михаил Прохоров, результаты были лучше, чем сейчас.

Нынешнему президенту СБР Александру Кравцову нужно было просто сохранить то, что создали Кущенко и Прохоров. А сейчас у команд, к сожалению, даже нет автобусов», — сказала Слепцова.

Напомним, 31-летняя биатлонистка завершила карьеру после чемпионата мира по летнему биатлону, который прошел 25-27 августа в Чайковском.