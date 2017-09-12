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    Светлана Слепцова: «Результат у мужской и женской сборных России по биатлону будет, если сменится руководство СБР»

    Теги Сергей Кущенко Светлана Слепцова сборная России сборная России жен СБР Александр Кравцов Михаил Прохоров

    Российская биатлонистка Светлана Слепцова считает, что мужская и женская сборные России смогут демонстрировать лучшие результаты, если сменится руководство Союза биатлонистов России (СБР).

    «Результат у мужской и женской сборных России по биатлону будет, если поменяют руководство СБР. Когда руководителями были Сергей Кущенко и Михаил Прохоров, результаты были лучше, чем сейчас.

    Нынешнему президенту СБР Александру Кравцову нужно было просто сохранить то, что создали Кущенко и Прохоров. А сейчас у команд, к сожалению, даже нет автобусов», — сказала Слепцова.

    Напомним, 31-летняя биатлонистка завершила карьеру после чемпионата мира по летнему биатлону, который прошел 25-27 августа в Чайковском.

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