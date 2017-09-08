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    На Олимпиаду-2018 в Корее продано менее 20 процентов от общего количества билетов

    Теги бизнес МОК болельщики Пхенчхан-2018

    Руководитель медиа-службы оргкомитета Пхенчхана-2018 Сон Хон-Сок рассказал о темпе продаж билетов на соревнования Игр.

    По словам специалиста, к середине лета организаторам удалось продать 229 тысяч билетов, из которых 177 тысяч приобрели болельщики не из Южной Кореи. Это менее 20 процентов от общего количества билетов, которые планируется распространить.

    Во вторник стартовала новая фаза продаж билетов онлайн и через мобильное приложение. Таким образом организаторы надеются привлечь больше внимания к Играм.

    Самыми популярными видами спорта являются хоккей и фигурное катание.

    Стоимость билетов на соревнования варьируется от 18 долларов (квалификация лыжных видов и бобслей) до 780 долларов (финал хоккейного турнира).

    Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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