Эмиль Хегле Свенсен: «При хорошем физическом состоянии я лучше Фуркада»

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свенсен рассказал о своей готовности к сезону.

– По сравнению с прошлым летом, я готов куда лучше. Тогда я потерял два месяца подготовки из-за болезни. А сейчас я чувствую себя намного лучше.

Что касается моего кишечника, то он всегда был очень чувствительным. Но это помогло мне изменить свой рацион. Поэтому я стал меньше болеть, мое тело теперь работает в моих интересах. С животом все в порядке, я чувствую гармонию во всем теле.

Самочувствие замечательное, как, например, четыре года назад, так что дождемся осени.

- Осенью вы обыграете Фуркада?

– Да, думаю, при хорошем физическом состоянии я лучше, чем Фуркад, – сказал Свенсен.