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    Эмиль Хегле Свенсен: «При хорошем физическом состоянии я лучше Фуркада»

    Теги Эмиль Хегле Свенсен сборная Норвегии сборная Франции Мартен Фуркад

    Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свенсен рассказал о своей готовности к сезону.

    – По сравнению с прошлым летом, я готов куда лучше. Тогда я потерял два месяца подготовки из-за болезни. А сейчас я чувствую себя намного лучше.

    Что касается моего кишечника, то он всегда был очень чувствительным. Но это помогло мне изменить свой рацион. Поэтому я стал меньше болеть, мое тело теперь работает в моих интересах. С животом все в порядке, я чувствую гармонию во всем теле.

    Самочувствие замечательное, как, например, четыре года назад, так что дождемся осени.

    - Осенью вы обыграете Фуркада?

    – Да, думаю, при хорошем физическом состоянии я лучше, чем Фуркад, – сказал Свенсен.

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