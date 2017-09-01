Эмиль Хегле Свенсен: «При хорошем физическом состоянии я лучше Фуркада»
Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свенсен рассказал о своей готовности к сезону.
– По сравнению с прошлым летом, я готов куда лучше. Тогда я потерял два месяца подготовки из-за болезни. А сейчас я чувствую себя намного лучше.
Что касается моего кишечника, то он всегда был очень чувствительным. Но это помогло мне изменить свой рацион. Поэтому я стал меньше болеть, мое тело теперь работает в моих интересах. С животом все в порядке, я чувствую гармонию во всем теле.
Самочувствие замечательное, как, например, четыре года назад, так что дождемся осени.
- Осенью вы обыграете Фуркада?
– Да, думаю, при хорошем физическом состоянии я лучше, чем Фуркад, – сказал Свенсен.
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