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    Кайшева, Слепцова, Волков и Шипулин выступят в миксте на летнем ЧМ

    Теги Светлана Слепцова сборная России сборная России жен летний биатлон Антон Шипулин Алексей Волков чемпионат мира по летнему биатлону Ульяна Кайшева смешанная эстафета

    Ульяна Кайшева, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Антон Шипулин вошли в предварительный состав команды России на смешанную эстафету на летнем чемпионате мира по биатлону.

    Об этом на своей странице в социальной сети сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

    Смешанная эстафета пройдет 25 августа.

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