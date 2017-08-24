Кайшева, Слепцова, Волков и Шипулин выступят в миксте на летнем ЧМ
Ульяна Кайшева, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Антон Шипулин вошли в предварительный состав команды России на смешанную эстафету на летнем чемпионате мира по биатлону.
Об этом на своей странице в социальной сети сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Смешанная эстафета пройдет 25 августа.
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