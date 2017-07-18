Дальмайер призвала ужесточить санкции против нарушителей антидопинговых правил

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер заявила, что следует ужесточить борьбу с нарушителями антидопинговых правил.

23-летняя спортсменка призвала пожизненно отстранять от участия в международных соревнованиях тех, кто был уличен в применении запрещенных препаратов, а также тех, кто покрывает допингистов. Также Дальмайер раскритиковала существующую систему борьбы с допингом.

О наказании для допингистов: «Тем, кто был уличен в систематическом применении допинга, а также тем, кто покровительствует этому, не стоит жаловаться на то, что они могут быть пожизненно отстранены.

Претенденты на участие в международных соревнованиях должны в любое время быть доступны для проведения соответствующих допинг-исследований, проводимых независимыми контролерами».

О критике современной антидопинговой системы: «Нынешняя система крайне неэффективна в силу того, что в ней мало задействованы современные технологии. Все процедуры могли бы проходить быстрее и эффективнее при использовании большего количества существующих технических возможностей», – сказала Дальмайер.

Также спортсменка отметила, что больших успехов в борьбе с допингом можно добиться при помощи консультирования атлетов, как в вопросах питания, так и в психологической сфере.