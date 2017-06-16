Sports.ru требуется новостной редактор в разделы биатлона, фигурного катания и олимпийских видов
Мы приглашаем человека, который любит искать, писать и переводить новости – в разделы биатлона, фигурного катания и других олимпийских видов Sports.ru (кнопка «Прочие» в меню сайта).
От вас:
– Идеальная грамотность (орфография, пунктуация);
– Иностранный язык (английский, но если вы знаете немецкий – читатели будут только рады, так как лучше поймут Магдалену Нойнер в вашем переводе);
– Навигация по разным видах спорта (биатлон, фигурное катание, легкая атлетика) и желание открывать для себя, например, керлинг и волейбол;
– Быстрый интернет;
– Готовность выполнить простое тестовое задание;
– Работоспособность.
Что делать:
– мониторинг российских и зарубежных интернет-ресурсов
– перевод иностранных и адаптация российских текстов и новостей
– работа со спортивной статистикой.
Для вас:
– Индивидуальный график (4-5 дней в неделю, с 10 до 17 или с 17 до 24).
– Возможность работать удаленно из разных городов России и мира.
Ваши письма и короткие резюме отправляйте на адрес kopachev@sports.ru с пометкой «корреспондент, биатлон». Если вы публиковали новости с помощью сервиса пользовательских новостей Sports.ru, то укажите ссылки на них в вашем письме. Это точно пригодится!
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