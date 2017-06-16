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    Sports.ru требуется новостной редактор в разделы биатлона, фигурного катания и олимпийских видов

    Теги Магдалена Нойнер Sports.ru

    Мы приглашаем человека, который любит искать, писать и переводить новости – в разделы биатлона, фигурного катания и других олимпийских видов Sports.ru (кнопка «Прочие» в меню сайта).

    От вас:

    – Идеальная грамотность (орфография, пунктуация);

    – Иностранный язык (английский, но если вы знаете немецкий – читатели будут только рады, так как лучше поймут Магдалену Нойнер в вашем переводе);

    – Навигация по разным видах спорта (биатлон, фигурное катание, легкая атлетика) и желание открывать для себя, например, керлинг и волейбол;

    – Быстрый интернет;

    – Готовность выполнить простое тестовое задание;

    – Работоспособность.

    Что делать:

    – мониторинг российских и зарубежных интернет-ресурсов

    – перевод иностранных и адаптация российских текстов и новостей

    – работа со спортивной статистикой.

    Для вас:

    – Индивидуальный график (4-5 дней в неделю, с 10 до 17 или с 17 до 24).

    – Возможность работать удаленно из разных городов России и мира.

    Ваши письма и короткие резюме отправляйте на адрес kopachev@sports.ru с пометкой «корреспондент, биатлон». Если вы публиковали новости с помощью сервиса пользовательских новостей Sports.ru, то укажите ссылки на них в вашем письме. Это точно пригодится!

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