Sports.ru требуется новостной редактор в разделы биатлона, фигурного катания и олимпийских видов

Мы приглашаем человека, который любит искать, писать и переводить новости – в разделы биатлона, фигурного катания и других олимпийских видов (кнопка «Прочие» в меню сайта).

От вас:

– Идеальная грамотность (орфография, пунктуация);

– Иностранный язык (английский, но если вы знаете немецкий – читатели будут только рады, так как лучше поймут в вашем переводе);

– Навигация по разным видах спорта (биатлон, фигурное катание, легкая атлетика) и желание открывать для себя, например, керлинг и волейбол;

– Быстрый интернет;

– Готовность выполнить простое тестовое задание;

– Работоспособность.

Что делать:

– мониторинг российских и зарубежных интернет-ресурсов

– перевод иностранных и адаптация российских текстов и новостей

– работа со спортивной статистикой.

Для вас:

– Индивидуальный график (4-5 дней в неделю, с 10 до 17 или с 17 до 24).

– Возможность работать удаленно из разных городов России и мира.

Ваши письма и короткие резюме отправляйте на адрес kopachev@sports.ru с пометкой «корреспондент, биатлон». Если вы публиковали новости с помощью сервиса пользовательских новостей Sports.ru, то укажите ссылки на них в вашем письме. Это точно пригодится!