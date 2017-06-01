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    Малышко и Слепов будут тренироваться в отдельной группе под руководством Хованцева

    Теги сборная России Анатолий Хованцев Дмитрий Малышко Алексей Слепов

    Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко сообщил, что вместе с Алексеем Слеповым будет тренироваться под руководством Анатолия Хованцева.

    «Показывать стабильность – моя главная цель на данный момент.

    Сейчас я буду тренироваться в отдельной группе с Алексеем Слеповым, тренером у нас будет Анатолий Хованцев.

    Он подготовил огромное количество талантливых и именитых спортсменов, таких как Владимир Драчев, Екатерина Юрлова. Он работал и с национальными командами. Так что у нас есть все шансы подготовиться к новому сезону довольно хорошо», – отметил Малышко в эфире телеканала «СТВ».

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