Малышко и Слепов будут тренироваться в отдельной группе под руководством Хованцева
Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко сообщил, что вместе с Алексеем Слеповым будет тренироваться под руководством Анатолия Хованцева.
«Показывать стабильность – моя главная цель на данный момент.
Сейчас я буду тренироваться в отдельной группе с Алексеем Слеповым, тренером у нас будет Анатолий Хованцев.
Он подготовил огромное количество талантливых и именитых спортсменов, таких как Владимир Драчев, Екатерина Юрлова. Он работал и с национальными командами. Так что у нас есть все шансы подготовиться к новому сезону довольно хорошо», – отметил Малышко в эфире телеканала «СТВ».
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