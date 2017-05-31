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    Дмитрий Васильев: «Обеспечим Малышко и Слепову условия не хуже, чем у основного состава сборной»

    Теги сборная России Дмитрий Васильев Дмитрий Малышко Алексей Слепов Федерация биатлона Санкт-Петербурга

    Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев рассказал о том, как биатлонисты Дмитрий Малышко и Алексей Слепов будут готовиться к сезону.

    «Списки спортсменов резервных сборных – во многом формальная вещь. На бумаге Слепов получил более высокий статус, нежели Малышко. На самом деле они будут тренироваться вместе по индивидуальной программе при поддержке петербургской биатлонной федерации.

    Мы обеспечим Малышко и Слепову условия не хуже, а кое в чем лучше, чем у основного состава сборной. В первую очередь речь идет о психологии. На ребят никто не будет давить.

    Уверен, что Малышко и Слепов могут попасть в сборную России на Олимпиаду-2018. Все зависит от них. При удачном выступлении на отборочных стартах они вернутся в основную обойму», – сказал Васильев.

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