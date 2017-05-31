Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев рассказал о том, как биатлонисты и Алексей Слепов будут готовиться к сезону.

«Списки спортсменов резервных сборных – во многом формальная вещь. На бумаге Слепов получил более высокий статус, нежели Малышко. На самом деле они будут тренироваться вместе по индивидуальной программе при поддержке петербургской биатлонной федерации.

Мы обеспечим Малышко и Слепову условия не хуже, а кое в чем лучше, чем у основного состава сборной. В первую очередь речь идет о психологии. На ребят никто не будет давить.

Уверен, что Малышко и Слепов могут попасть в сборную России на Олимпиаду-2018. Все зависит от них. При удачном выступлении на отборочных стартах они вернутся в основную обойму», – сказал Васильев.