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    Машина сбила призера чемпионатов мира Анаис Шевалье на велотренировке, биатлонистка сломала ключицу

    Теги сборная Франции жен травмы происшествия фото Анаис Шевалье

    Французская биатлонистка, призер чемпионатов мира Анаис Шевалье сообщила, что накануне на велотренировке ее сбила машина, из-за чего она получила перелом ключицы.

    «Я увеличила список спортсменов, который после начала тренировок так меня пугал. Я очень зла. Водители, мы беззащитны, когда сидим на велосипеде. Спасибо за то, что играете с нашими жизнями.

    Мне повезло, что я отделалась «всего лишь» сломанной ключицей и сильным испугом. Досрочно завершила сбор и короткое время не смогу двигаться», – написала Шевалье.

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