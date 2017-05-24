Машина сбила призера чемпионатов мира Анаис Шевалье на велотренировке, биатлонистка сломала ключицу

Французская биатлонистка, призер чемпионатов мира Анаис Шевалье сообщила, что накануне на велотренировке ее сбила машина, из-за чего она получила перелом ключицы.

«Я увеличила список спортсменов, который после начала тренировок так меня пугал. Я очень зла. Водители, мы беззащитны, когда сидим на велосипеде. Спасибо за то, что играете с нашими жизнями.

Мне повезло, что я отделалась «всего лишь» сломанной ключицей и сильным испугом. Досрочно завершила сбор и короткое время не смогу двигаться», – написала Шевалье.